前行政院發言人丁怡銘引發的「牛肉麵事件」，重創行政院長蘇貞昌聲望；加上蘇貞昌一直不願為萊豬政策向社會道歉，已12度遭國民黨杯葛施政報告。名嘴李正皓公布的一份最新民調顯示，蘇貞昌已經快到死亡交叉，顯見他在防疫存的老本已經要花完了。

據政論節目《關鍵時刻》公布的一份美麗島電子報最新民調顯示，總統蔡英文的信任度掉了5.3個百分點，負面評價增加5.6個百分點。行政院長蘇貞昌則已經快到死亡交叉。

李正皓表示，蘇貞昌最新民調真的蠻慘的，他現在的正向評價是47.6%，跟上一次比，掉了9.4個百分點；負向評價是47.2%，跟上一次比，增加9.2個百分點，來回是18趴，蘇貞昌已經進入死亡交叉。先前從4月開始，負向的往下掉、正向的往上拉，這是因防疫一直做得不錯，結果現在負向已經47.2%、正向47.6%，兩邊已經無限接近了。也就是說，蘇貞昌防疫存的老本要花完了。

李正皓接著指出，該份民調31.6%的受訪者認為有必要換閣揆，認為蘇貞昌要下台負責；15%的人則認為有必要換掉表現差的閣員，也就是約逾46%的人，認為要某種程度的改組；而認為沒必要的只有40.6%。意思就是，要有閣揆下台來止血，這才是核心問題。

他表示，這整件事正往對民進黨不利的狀況走，連NCC的決策，也是不利的因素多，只有33.5%的人認為7位鑑定人是專業的審查；47.8%則認為是執政黨政治力介入的結果。李正皓指出，現在執政黨對外沒有能力解釋，尤其後面NCC又公開說要給公廣集團一個機會，公開喬事情，喬兩次，這更坐實了是政治力介入。

他點出，現在一系列對民進黨全部是負面訊息，包括丁怡銘牛肉麵事件、網軍、NCC的問題，連現在的美牛進口，59.4%的受訪者認為弊大於利，跟上次比較，上次只有51.6認為弊大於利。所以蘇貞昌要解釋清楚，除了防疫之外，還能做什麼。

李正皓強調，防疫是天時地利人和，加上台灣的因素，以及民情因素而達到的成果，這些成果 ，蘇貞昌內閣拿到很多紅利。如今蘇內閣民調不斷往下掉，現在看不到利多訊息，連原本美國環保署長要來，也不知道為什麼喊卡，未來如果美國新任總統拜登上台，外交因素會下降，當内政的比例上升之後，那就要考驗蘇内閣的「純金度」。

李正皓表示，現在的國民黨遇到一個問題，内部紛爭太多，沒有齊心，可是明年7月，國民黨選完、定於一尊之後，明年年底開始提名，接著進入選戰節奏，國民黨會變成一個相對正常的政黨，就會對民進黨具體統一的攻擊。這時蘇貞昌再扛不住的話，恐會對民進黨的選情造成影響。

(中時新聞網)