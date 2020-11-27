西班牙國家石油公司（Repsol）稍早宣布，2021至2025年即將執行的183億歐元（約218億美元）資本支出計畫當中，將有55億歐元投入發展低碳能源，比重相當於30％。

該公司在去年立下將在2050年前達到淨零排碳的目標，是全球石油產業首例。這項計畫的階段性目標是在2025年前將低碳能源發電量提升至7.5吉瓦（GW），並在2030年前進一步提升至15吉瓦，與2019年的3吉瓦相比大幅成長。

(工商 )