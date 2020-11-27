Repsol宣布未來5年擴大投資低碳能源 08:232020/11/27 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙國家石油公司（Repsol）稍早宣布，2021至2025年即將執行的183億歐元（約218億美元）資本支出計畫當中，將有55億歐元投入發展低碳能源，比重相當於30％。 該公司在去年立下將在2050年前達到淨零排碳的目標，是全球石油產業首例。這項計畫的階段性目標是在2025年前將低碳能源發電量提升至7.5吉瓦（GW），並在2030年前進一步提升至15吉瓦，與2019年的3吉瓦相比大幅成長。 (工商 ) #低碳能源 #吉瓦 #Repsol #億歐 #年前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商2021投資趨勢論壇 系列二－股債平衡配置 上半年布局、下半年收成 04:102020/11/27 財經要聞 投資美股宜分散產業 降風險 04:102020/11/27 投資理財 十四五拚碳市場 中美同調 04:102020/11/27 產業財經 陸加強監管 打亂陸金所、京東數科IPO 04:102020/11/27 全球財經 熱門股－鈺德 獲利穩健強攻漲停 04:102020/11/27 證券．權證 電動車唱旺 相關科技基金受惠 04:102020/11/27 投資理財 疫苗進展佳亞太REITs補漲可期 04:102020/11/27 投資理財 Salesforce傳收購 Slack股價暴漲 04:102020/11/27 全球財經 國庫券利率 創逾11年新低 04:102020/11/27 金融．稅務 桃A7重劃區 三年內銷售萬戶 04:102020/11/27 產業．科技 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 新大法官巴瑞特決定性一票 最高法院駁回紐約州防疫禁令 - 財經 - 工商 養套殺？! 揚秦競拍前狂飆 主管機關要查 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣跳水13％原因找到了 大咖兇手在華府 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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