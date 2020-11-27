【1】4萬薪 健保費可能月增34-66元

健保會今天將再度討論明年健保費率草案，根據試算報告，將有10個版本，費率介於4.91％到5.65％之間。由於安全準備下限為1個月，考量民眾接受度，費率落在4.97％至5.24％之間的4種費率通過機率最大。以月薪4萬上班族來說，每個月將多付34至66元保費。

【2】祭拜高以翔 呂曉棟猝死墓旁

一手捧紅「台語電音天后」謝金燕，創作〈練舞功〉、〈嗶嗶嗶〉的音樂製作人呂曉棟，26日到已故藝人高以翔墓園祭拜，女兒遲遲聯繫不上他，通知墓園人員查看，赫然發現呂倒臥墓園旁已無生命跡象，經急救後仍不治，享壽63歲，警方已報請檢察官相驗釐清死因。

【3】機車銷量重返百萬 25年新高

政府補助退場倒數，激出機車市場25年來最猛烈銷量。光陽集團執行長柯俊斌昨日說，以目前接單狀況，交車期拉長到近1個月，「怎麼生產都賣不夠」。估算今年台灣機車市場總銷售量不止可重返百萬，更可達101.2萬台，創下25年來新高。

【4】納豆為金馬甩肉招痛風

納豆以電影《同學麥娜絲》獲金馬獎男配角獎，他26日與阿Ken、安心亞主持中天綜合台《同學來了》，製作單位準備金馬獎翻糖蛋糕與各種零食為他驚喜慶祝。他說，金馬入圍及得獎過程，全在主持這節目期間發生，「今年『同學』2字帶給我很多幸運」，並期盼《同學來了》明年也成功敲鐘，他為金馬獎從78瘦至72公斤，卻因沒喝足夠的水引發痛風，「這幾天放棄減肥，都在慶祝。」

【5】訪歐買勞力士 高嘉瑜稱受託

民進黨立委高嘉瑜風波不斷，包括台北市議員游淑慧、王欣儀，前法制局長葉慶元等人接連爆料，2011年高嘉瑜出訪歐洲，拒絕公務拜會不斷吵著要逛街，買了LV包以及勞力士經典潛水表「綠水鬼」，還要公務員幫忙拿購物戰利品，根本就是「上車滑手機，下車買東西」。高嘉瑜反擊，受朋友請託買綠水鬼，王欣儀則是有建商朋友，不需要幫忙。

(中時新聞網)