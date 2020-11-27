東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，將觸及台灣，桃園以北地區恐有較大雨勢，而明晚至下周一低溫恐下探14度。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）

受東北季風南下影響，今天越晚會越冷。氣象專家吳德榮指出，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，將觸及台灣，桃園以北地區恐有較大雨勢，而明晚至下周一低溫恐下探14度，是這波冷空氣最冷的時候。

氣象局表示，今日東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，台灣基隆北海岸、東北部地區和大台北山區有雨，有局部大雨發生的機率；而北部地區有局部短暫雨，東部、東南部下午轉為局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（28日）受東北季風影響，北部、東北部和東部的天氣較涼，中南部的日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，根據今（27日）晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，即將觸及北台灣；迎風面桃園以北及東半部轉有局部雨，北海岸、北部山區及東半部有較大雨勢。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，冷空氣南下，北台灣氣溫逐漸下降，愈晚愈涼，新竹以南仍為多雲時晴的天氣，氣溫略降。各區平地氣溫如下：北部22降至17度、中部19至28度、南部19至29度、東部18至27度。

吳德榮也說，未來一週受「東北季風」影響，明（28日）至下週一（30日）水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。冷空氣影響，北台濕冷，要注意添衣；明晚至下週一（30日）的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。

(中時新聞網)