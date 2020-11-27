新北市史姓男子因失業情緒低落，見2個月大幼子哭鬧，他竟拿筆、尺、室內拖鞋及除塵滾筒棒狂毆幼童；一審依故意對兒童傷害罪將他判刑7月，二審量刑時與新北市府代表討論，經社工同意後，法官維持原審7月徒刑，但給予他緩刑5年。可上訴。

法官命令21歲的史男在緩刑期間，須在判決確定1年內完成，新北市政府家庭暨性侵害防治中心所安排之24小時個人心理諮商輔導等加害人處遇計畫，禁止騷擾、控制、脅迫，並須遠離男童及母親居所及工作地點，一旦違反將撤銷緩刑、入獄服刑。

去年2月4日至13日，史男心情不好看到出生剛2個月的男嬰哭鬧，他先後持筆、尺、室內拖鞋及除塵滾筒棒毆打幼子的大腿及臀部，或徒手毆打其臉部、臀部、腿部、背部及其他身體部位共10次。

男童左側硬腦膜下出血、左側視網膜出血、陰囊皮膚破損等，全身多處受傷，13日下午6點，男童被送往醫院救治，經院方診斷發現後通報警方，員警約詢史男到案說明，檢方偵結後將他起訴。

新北地方法院將史男判刑7月，他提上訴，台灣高等法院認為，他未能克制自身情緒即傷害幼子，且尚未與男童母親達成和解，但考量他坦承犯行且為初犯，社工也同意給予緩刑，為恐他再因一時情緒失控而施暴，宣告緩刑後同時諭知他須遵守的事項。

(中時 )