高嘉瑜深陷房產風波，國民黨台北市議員游淑慧25日踢爆，高9年前去義大利考察狂脫隊買名牌，還要其他人幫忙避稅，與自稱「很省」根本不同；高嘉瑜26日回擊，當時只是買了一個LV包給媽媽而已；游隨後又刊出當年行程全體大合照竟獨缺高，大酸「裝啊，再裝啊」。高26日晚間吐心聲「我真的累了」，今日（27）更刊出自己最新體重照，瘦了3公斤的她僅有46.4公斤。

游淑慧26日在臉書發文，作打油詩道：「不求成女神，勿成女神棍。真誠面世人，可愛必倍加。」並刊出當年出訪歐洲的全體大合照，現場有游本人、時任台北市議員王浩與台北市政府官員，卻不見高嘉瑜身影，圖說則寫道：「說好的全程參與，人去那呢？」不僅如此，游更在文中貼出白爛貓的貼圖，大酸高「裝啊，再裝啊」，諷刺意味十足，也讓雙方戰火愈演愈烈。

高嘉瑜26日晚間在臉書吐心聲：「很多莫須有的指控，一堆來蹭聲量的人。進入第二個禮拜，我真的累了。」並在聯訪中坦承幫朋友代購勞力士的「綠水鬼」手錶，表示出國朋友請託代購人之常情，基於友情都會盡量幫忙，那並不是她自己要戴的；更反嗆爆料的台北市議員王欣儀，可能身邊朋友都是建商不需要請人代購，所以王比較沒有這樣的困擾。

今日一早，高嘉瑜又在臉書發文寫道：「瘦了3公斤！意外的收穫。清晨6點議場前，開戰時刻。阜杭豆漿，吃了再上。」附圖則是民進黨立委齊聚立法院議場門前、整箱的燒餅與飯糰，以及顯示著46.4公斤的體重計。顯示深陷風波後，讓高迅速爆瘦。

(中時新聞網)