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內政部長徐國勇和交通部長林佳龍順利進入立院議場並就坐，國民黨團目前在台下抗議杯葛。而藍委一字排開，林為洲喊話綠營應處理國是論壇的程序問題、應進行國是論壇；並批執政黨昨公布的萊豬進口五措施有不少問題。
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目前行政院長蘇貞昌已達立院，現場媒體一陣騷動。而立委陳柏惟也站到主席台上，似有所「準備」
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目前綠委莊瑞雄與陳亭妃搶佔主席台的位置，藍委仍在台下舉牌抗議，雙方按兵不動。
行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告及備詢，由於先前都遭藍營阻擋，昨民進黨團總召柯建銘已放話表示今蘇一定要上台報告，綠委並已自25日下午就在議場前排隊，確保議事順利進行。
但國民黨也揚言，準備好了，會全力擋蘇報告。而最新進展是，藍綠立委今早6點多都爭相搶進議場，一度有些推擠，但綠營靠人數優勢佔據主席台，藍營則是在發言台前聚集並舉牌抗議。
(中時新聞網)
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