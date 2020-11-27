金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然新台幣匯率升值壓力持續，使壽險業2020年前10月淨匯損達2364億元、續創同期新高，但避險效益持續顯現，使10月單月淨匯損減少。累計壽險業前10月稅前獲利2079億元、年增達19.6％，亦續創同期新高。

金管會統計，新台幣前10月升值達3.9％，壽險業出現4420億元匯損，雖在避險收益3238議員回沖、扣除換匯成本1323億元後，繳出1915億元避險效益，但加計收回外匯價格變動準備金回沖141億元後，合計淨匯損仍達2364億元，續創同期新高。

其中，新台幣10月續升值約0.69％，使壽險業10月單月出現790億元匯損。但在避險效益795億元回沖、扣除換匯成本117元後，整體避險效益達678億元，即使加計提列外幣價格變動準備金59億元，合計10月淨匯損171億元，仍較9月238億元減少。

在積極實現投資利得、現金落袋為安操作下，壽險業前10月稅前獲利2079億元、年增達19.6％，續創同期新高，產險業稅前獲利145億元、年增2.8％。合計保險業前10月稅前獲利2224億元、年增達18.4％，亦續創同期新高。

不過，壽險業截至10月底淨值2.13兆元，雖較去年同期1.87兆元增加13.9％，但已連3月出現下滑。產險業淨值1375億元，較去年同期1327億元增加3.6％、較9月小幅回升。合計保險業淨值2.27兆元，雖較去年同期2兆元增加13.3％，亦為連3月出現下滑。

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