44歲林女士三年前做子宮頸抹片檢查，發現子宮頸發炎症狀，近半年每當夫妻「嘿咻」後，總會有陰道出血症狀，貼心丈夫為此關機三個月，但仍陸續出現不正常出血情形，妻子赴醫切片檢查，確診為子宮頸鱗狀上皮癌第一期，透過「新輔助化療」併手術治療後，腫瘤幾乎消失，也對房事不再恐懼。

傳統治療子宮頸癌 副作用多

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽表示，傳統治療子宮頸癌第一期下、腫瘤超過4公分，一般會採取直接根除性子宮全切除及骨盆腔淋巴腺摘除手術治療，但手術後患者常因腫瘤過大，合併深層基質組織侵犯，或合併有骨盆腔淋巴腺轉移等情形，需要進一步接受骨盆腔放射線治療，如此一來，手術加上放療，常使患者產生骨盆腔淋巴水腫、下肢水腫，或泌尿道、腸道、生殖道廔管產生。

新輔助化學治療 治療效果佳

除了新輔助化學治療，再進行根除手術，效果相當良好外，洪耀欽提出，目前國際上的共識也針對此類病患採取同步骨盆腔放射線治療加上化學治療，亦可達到很好的治療效果，使病患免於手術之擔憂。

30歲女性每年定期子宮頸抹片檢查 陰道不正常出血應就醫

洪耀欽提醒，30歲以上女性應每年定期接受子宮頸抹片檢查，若連續三年抹片正常，則可每隔三年檢查一次，但若出現陰道不正常出血症狀，應立即赴醫檢查。

目前子宮頸癌零期的治癒率100%，前期的治療預後也相當好，術後仍應定期回診追蹤，才能避免子宮頸癌復發。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)