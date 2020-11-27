法國外長勒德里安昨天在國會答詢時表示，支持台灣參與國際組織；對抗疫情不能有公衛缺口，希望台灣能參與下屆世衛大會。這是勒德里安今年第4度公開支持台灣參與國際組織。

共和黨（Les Republicains）友台小組資深議員昆丁（Didier Quentin）昨天在國民議會外交委員會聽證會上質詢法國的印太策略，並要求外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）說明法國對於台灣充分參與世界衛生組織（WHO）等國際組織的立場。

勒德里安在答詢時說道：「關於台灣參與國際組織，尤其是世衛的議題已被提過。我們的立場是支持的，因為我們支持所有利益相關者共同對抗並控制全球疫情，無論是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）或其他疾病。」

勒德里安表示：「我們很遺憾台灣未能出席本月9日至13日舉行的笫73屆世界衛生大會（WHA）。我們持續呼籲北京和台灣能找到方式，讓台灣能參與下一屆的世衛大會，就像過去那樣。對抗疫情不能有公衛缺口，台灣應該要能成為其中一員。」

勒德里安今年3度在國民議會外交委員會上公開支持台灣出席世界衛生組織，另一次表態則是在參議院外交及國防委員會上。

(中央社)