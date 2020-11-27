台灣樂天市場電商平台與新安東京海上產險共推「樂天保險館」，「樂天保險館」除專業保險資訊，消費者能依據自身需求，選擇適合自己的保險商品，新安東京海上產險在館內除了提供汽（機）車險，還包括住宅火險、旅平險等多項險種。

瑞士再保險公司（Swiss Re）統計顯示，台灣保險保費對國內GDP貢獻度，是全球最高，且平均每人持有的保單數量是3.3張，超過亞洲平均2.2張，也超過全球平均2.3張。台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，台灣大多數民眾對於保險購買及保險知識的需求逐漸攀升，但因為工作繁忙，無法隨時檢視自身需求，或是日常所需的保險服務；這次在樂天保險館中提供會員最適切的保險服務，未來也將與新安東京海上產險推出更多元的服務，讓保險不再是僵硬複雜的商品，而是能在生活中觸手可及的服務。

「台灣樂天生態圈」透過會員及點數豐富整體生態體系，這次與新安東京海上產險的跨界合作，能激盪出不一樣的會員族群。樂天市場也將持續與新安東京海上產險有更深化的合作，未來規劃推出「保險體驗平台」，以遊戲方式寓教於樂，帶給樂天會員更豐富的保險體驗。

(時報資訊)