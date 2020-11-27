智原(3035)宣布，其基於聯電28奈米嵌入式高壓(eHV)製程的記憶體編譯器已獲多家行動裝置OLED顯示驅動器晶片大廠採用，多項專案陸續流片，為相關驅動晶片提供功耗、性能和面積優勢並加速整合設計，注入獲利動能。

智原的28eHV基礎元件IP組合，因具有「動態節能功能」及支援「彈性的客製能力」而受到客戶青睞。其28eHV標準元件庫內建多位元正反器組(MBFF)，在設計時脈路徑上得以大幅減少動態功耗，特別適用於行動裝置應用。此外，為搭配不同長寬比的OLED驅動晶片，該28eHV單埠SRAM記憶體編譯器能因應客戶的需求而彈性提供不同的架構組合，加速產生所需要的文件、模型及電路設計。

智原營運長林世欽表示，由於高階智慧型手機OLED顯示螢幕需要大量的記憶體緩衝區來實現色彩的準確性，因此記憶體編譯器在OLED驅動器IC中至關重要。我們很高興提供28eHV記憶體編譯器解決方案，藉由聯電獨特的28eHV技術，客戶可以使用和28奈米邏輯製程相同的設計規則，加速高解析OLED顯示器的開發以取得市場先機。

(時報資訊)