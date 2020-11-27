新台幣匯率強升及美國總統大選前資本市場波動加劇，使壽險業重新將資金轉進國內布局。據金管會統計，壽險業10月投資台股、國內債ETF、國際板債券均止跌回升，但持有現金部位仍續增至1兆6703億元，顯示投資操作仍大致維持落袋為安的保守防禦策略。

由於歷史經驗顯示，資本市場在美國總統大選前波動將加劇，壽險業截至10月底的國內外現金部位達1兆6703億元，月增149億元。不過，國內現金部位9273億元、月增達875億元，但國外現金部位7430億元、則月減726億元。

相較9月全面減持各類產品投資部位，壽險業10月亦聚焦國內重新展開布局。壽險業截至10月投資台股部位市值1兆6604億元、月增81億元，終止8、9月連續下跌近1083億元態勢，調節力道有所減緩，但仍較7月底減少999億元。

而壽險業截至10月底投資國內債券ETF部位市值1兆3141億元，月增136億元，投資國際板債券市值3兆9503億元、月增209億元。僅投資國外股票市值續降至5598億元、月減達228億元。

(時報資訊)