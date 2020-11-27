《美股》感恩節 美股休市 08:012020/11/27 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四（11月26日）為美國感恩節，包括美股在內所有金融市場休市一天。周五（11月27日）紐約證券交易所與那斯達克交易所將於當地時間下午1點提前收盤。 (時報資訊) #美股 #感恩節 #美股休市 #美國 #金融市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》聚焦疫情 歐股持平 09:432020/11/27 財經 《台北股市》資金熱浪力拱台股 突破萬四無懸念 11:252020/11/27 財經 《晨間解盤》高檔震盪 類股輪動(日盛投顧提供) 09:492020/11/27 財經 京東健康首日招股 超額認購逾51倍 04:102020/11/27 全球財經 衝醫美 佐登明年拚賺一股本 04:102020/11/27 證券．權證 《商情》適逢美國感恩節 紐約期金休市一日 10:002020/11/27 財經 《商情》適逢美國感恩節 紐約棉花休市一日 10:002020/11/27 財經 NASDAQ創高 台股科技基金吃香 04:102020/11/27 投資理財 瑞信：新興亞洲8利多 台股準萬五 04:102020/11/27 證券．權證 A股開市靠穩 鋼鐵金融股向好 10:292020/11/27 財經 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 李世聰夫婦涉挪用善款 龍巖闢謠：均符法令規範 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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