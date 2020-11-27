台船(2208)高雄廠24日舉行潛艦國造建造案開工典禮，25日隨即發生工安事故，為陽明(2609)建造的2800TEU貨輪船艏側推器局部艙間進行施工，因不明原因發生閃燃事故，造成工人一死一傷，高雄廠相關工程已被高市勞工局勒令停工，台船也強調，本次工安事件與國艦國造無關。

台船指出，25日下午4時過後，台船高雄承攬商員工，於靠泊台船碼頭的陽明貨輪船艏側推器局部艙間進行施工，因不明原因發生閃燃事故。事故發生後，台船立即緊急搶救並就近送醫療單位診治，其中一員搶救後已轉診至燒燙傷中心目前生命跡象穩定，另一員於當日近午夜搶救無生命跡象後宣告不治。

此次工安意外事故，已依相關作業規定通報主管機關，發生工安事故局部艙間已暫停施工，靜待主管機關進行調查，依調查報告進行改善後即可復工。此次局部艙間工安事故，對整體工程進展影響有限。

(時報資訊)