新冠肺炎肆虐全球，全球累積141萬人喪命，各國恐將停辦跨年晚會，不過台灣疫情控制得當，跨年晚會照常舉行，但屆時勢必數十萬人群聚一起，恐將形成防疫破口，也讓曹西平在臉書呼籲：「停辦一次跨年又會如何？」不過眼見似乎沒啥成效，讓他再次發文喊話：「萬一出事情誰要負責」。

曹西平擔憂舉辦跨年晚會時，數十萬人聚集會場並塞爆捷運，屆時恐造成群聚感染，導致台灣防疫破功，再次呼籲各縣市能停辦跨年晚會，改用現場轉播倒數計時就可以，更強調跨年晚會時間這麼長，誰能口罩可以帶七、八個小時都不會脫掉，尤其參加跨年晚會的人來自世界各地，誰身上帶有病毒也不清楚，若真的出事了，誰能扛起負責這30多萬人的責任。

此外，曹西平表示12月起強制戴口罩，不戴口罩要被罰1萬五千元，既然如此為何還要眾人冒著群聚危險，邊強迫大家戴口罩邊辦跨年晚會倒數，更點出各縣市政府都哭喊發不出薪水了，不解為何還是要燒錢辦跨年晚會，讓他質問：「不懂這樣子的心態是什麼？」

對此網友多贊同曹西平的見解，紛紛留言：「曹大哥那麽中肯的苦口婆心，若聽不進去没效就只能自求多福」、「大家都在努力做好防疫，但跨年還群聚這麼多人，真的很矛盾」、「跨年的模式一成不變，政府花錢做這種跨年要幹嘛，更何況疫情還未解除」。

(中時新聞網)