台灣家長對孩子的期望很高，但家中的過敏兒如果沒好好治療，小心輸在起跑點上。亞東紀念醫院一般兒科主任陳家駿表示，小兒過敏性鼻炎與過動或注意力不集中有關，容易影響睡眠與學習品質。陳家駿主任呼籲如果鼻炎症狀持續4週以上、干擾生活作息，建議孩童盡早接受診斷治療，適時藥物、手術和舌下減敏療法都有助病情控制。

鼻過敏、感冒怎麼分？ 注意這4大症狀

陳家駿主任說明，鼻過敏初期類似感冒，有四大症狀：流鼻涕、鼻塞、鼻子癢、打噴嚏，有時也會有黑眼圈、鼻黏膜蒼白腫大，但沒有發燒、喉嚨痛等感冒症狀，且隨著溫差變化、暴露在過敏原或環境改變時會有症狀，就應考慮是鼻過敏。

鼻過敏需要就醫嗎？陳家駿主任指出，若屬於持續性發作，1週超過4天，持續逾4週；或者症狀達中重度，嚴重影響生活品質、睡眠，以至於不能好好上學等就必須就醫治療。

鼻過敏不能輕忽 感染、非感染併發症多

陳家駿主任提到，過敏性鼻炎不治療，容易有感染性併發症：如鼻竇炎、鼻息肉、中耳炎，甚至引起會臉部紅腫熱痛的蜂窩性組織炎；非感染性併發症：如影響睡眠品質、睡眠障礙、齒列咬合，甚至與過動、注意力不集中等有關。

研究統計，台灣約10%孩童有過動或注意力不集中，而鼻過敏兒的風險可能增加2-3倍。不過醫師表示，有些小孩治療鼻過敏後，過動或注意力的問題有機會改善。

研究統計，台灣約10%孩童有過動或注意力不集中，而鼻過敏兒的風險可能增加2-3倍。不過醫師表示，有些小孩治療鼻過敏後，過動或注意力的問題有機會改善。(圖/健康醫療網提供)

鼻過敏治療手段 藥物、手術和減敏療法

根據鼻子過敏的持續時間、嚴重度等，陳家駿主任說明，常見處方藥物有：口服、鼻噴劑的抗組織胺、類固醇鼻噴劑等；另外控制環境過敏原也是關鍵，若控制得宜，長期緩解後是可以停藥的；但如果持續治療，鼻過敏症狀卻無法解決，就應該考慮雷射手術等外科方式處理。

如果患者藥物控制改善不佳，也抗拒手術治療；或者控制良好患者，碰到太多過敏原仍容易復發，可以選擇減敏療法。陳家駿主任說，減敏療法有機會徹底改善過敏症狀，讓身體遇到過敏原不會發作。

減敏療法 讓身體漸漸不過敏

根據統計台灣有8~9成過敏原是塵蟎，陳家駿主任解釋，過去減敏是透過皮下注射過敏原，先持續低劑量使身體適應，再慢慢提高劑量，逐漸增加耐受度，身體會產生保護性抗體，之後遇到塵蟎就比較不會過敏了。

但是，皮下減敏每週都要打針，需持續2~3年，也容易引發過敏性休克。目前台灣已引進舌下減敏新療法，可以避免傳統打針的痛苦，也減少全身性休克的風險，副作用也相對低，僅常見舌頭麻等局部症狀。

誰適合口服減敏療法？ 醫師這樣說

陳家駿主任也提醒，不要誤以為讓孩子多接觸過敏原，就會自然產生免疫力，減敏療法的劑量有嚴格控制，定量定時給予才有療效，否則只會引發嚴重的過敏症狀。

陳家駿主任強調，口服減敏療法屬於長期治療，至少2-3個月才會有初步效果，建議至少2-3年才算完整療程，下列患者可與醫師討論：

（1）符合因塵螨引起的過敏性鼻炎患者，目前開放12歲以上。

（2）不想停藥(抗組織胺、類固醇、鼻噴劑等)就鼻炎復發的患者。

根據許多醫師分享減敏療法的心得，目前使用上都很便利安全。

小兒鼻過敏別拖延 太晚藥物效果會打折

陳家駿主任說，鼻過敏是小兒科最常見的慢性疾病，卻常常被忽略，拖太久鼻黏膜腫大，藥物治療會打折扣，引發慢性鼻竇炎也有腦膿瘍等嚴重併發症的可能。

醫師提醒，過敏不容易因為年紀改善，小兒科過敏免疫科、耳鼻喉科都能治療過敏性鼻炎，但若合併皮膚、眼睛、氣喘等過敏，小兒過敏免疫科可合併處理，當症狀影響生活，建議盡早就醫治療。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)