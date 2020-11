北美感恩節2巨型氣球在高樓間緩緩前進,向來是梅西百貨感恩節遊行招牌景象。但今年遊行規模縮水,民眾無法夾道觀賞,節慶氣氛打折扣,天公又不作美,彷彿是紐約疫情期間苦悶的寫照。

自1924年起,除二戰期間停辦3年外,梅西百貨(Macy's)感恩節遊行年年舉行。2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)肆虐全美之際,這項每年吸引逾5000萬人收視的盛事不中斷,肩負為美國民眾帶來歡笑與希望的責任。

為求防疫,今年遊行路線與形式大幅改變。路線從往年由中央公園西側行進至梅西百貨旗艦店、總長約4公里,縮短到梅西百貨前的曼哈頓中城34街;3小時節目結合預錄畫面與現場直播,鼓勵民眾在家收看,而非上街圍觀湊熱鬧。

影響所及,巨型氣球與花車總數從去年的42個縮減到30個;在車輛輔助下,拖行氣球的工作人員減少逾8成。

紐約市今天陰雨綿綿,遊行周邊封街管制,警方嚴格把關,民眾與媒體只能在封鎖線外欣賞準備「起飛」的巨型氣球,無法逗留太久。往年數百萬紐約客裹著棉被與厚重冬衣,從一大清早夾道觀賞遊行的景象不復見。

面對變調的遊行,與妻子特地從費城來到紐約的遊客麥德偉(Ryan McDevitt)難掩失望之情。

麥德偉受訪時說:「每個街口都堵住了,很可惜,你想進去看個仔細卻被堵在外面,員警甚至不讓我們在這久待。但我還是心懷感恩,畢竟今天是感恩節。」

梅西百貨感恩節遊行邁入第94屆,是今年紐約少數沒有取消的大型街頭活動。但為減少人潮聚集,節目分多天錄製,只有少數巨型氣球在感恩節當天亮相。

今天參與遊行的氣球包括首度登場的孩童節目「萊恩的世界」(Ryan's World)角色紅色泰坦(Red Titan)、動畫「寶貝老闆」(The Boss Baby)主人翁、日本藝術家草間彌生以紅白圓點為底色設計的太陽造型氣球「愛意升空」(Love Flies Up to the Sky)。

梅西百貨堅持延續傳統,在疫情期間舉辦感恩節遊行,雖獲官方支持,卻不得不向現實低頭,縮短路線並嚴格限制參與人數。這場缺乏人氣的遊行,恰巧呼應疫情下紐約觀光客銳減後陷入蕭條、民眾生活步調大亂的景況。

被問到對今年感恩節有何感想,戴著耶誕帽與麋鹿圖案領帶的麥德偉回答:「就像2020年,我等不及它結束了。」

