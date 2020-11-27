小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(27日）財經重點。

【1】養套殺？! 揚秦競拍前狂飆 主管機關要查

繼亞洲藏壽司、汎德永業後，準IPO股揚秦國際也出現股票在競拍前，興櫃股價呈大幅飆漲的走勢，引發市場關注，經了解，包括證期局、證交所、櫃買中心等單位，早已密切監視狀況，以維護投資人權益。

【2】半導體三劍客 股東好幸福

台股好強！台股自11月以來，已連續14天在萬三關卡之上，今年以來上市櫃市值大增6.35兆元，可以蓋113座101大樓，半導體三劍客台積電、聯發科及聯電的股東最幸福，市值大躍進。

【3】MCU大缺貨 新唐、盛群、凌通受惠

全球微控制器（MCU）大廠意法半導體發生大罷工事件後，對MCU市場影響開始明顯發酵，目前不論8位元、32位元MCU都出現交期大幅拉長狀況，最長甚至上看10個月，中國大陸MCU廠趁這波MCU缺貨趨勢，正式對客戶報價上漲一到兩成左右。

【4】勞動基金驚爆內鬼炒股

攸關千萬勞工的勞動基金竟驚傳遭內部人涉嫌炒股！勞動部透過內部機制發現，勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文及其妻子，涉嫌接受業者不當飲宴及請託，要求操盤勞動基金特定券商，持續掛單炒股。台北地檢署26日會同廉政署兵分3路搜索及約談2人到案，全案朝違反貪污治罪條例及證券交易法之操縱股價等方向偵辦。

【5】新大法官巴瑞特決定性一票 最高法院駁回紐約州防疫禁令

美國聯邦最高法院稍早以5票對4票決定，紐約州提出的防疫禁令違憲並予以駁回，而其中關鍵一票來自美國總統川普在選前提名的新任大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），被外界視為最高法院轉向保守派的象徵。

(中時新聞網)