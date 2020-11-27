一名楊姓去年5月間與莊姓、汪姓2名友人聚會喝酒，得知汪男暗戀的康姓女子，長期迷戀男公關酒吧，根本不理友人的追求，為了幫兄弟出氣，竟持槍直奔新竹酒吧鬧事，不料誤觸板機，射中助陣的莊姓友人太陽穴，送醫急救兩天後，宣告不治，新竹地院日前判決，楊男需賠償莊男父母796萬元，可上訴。

事發當日，楊男與汪、莊3人，先到楊男位於桃園的住處取槍，再由一名沒有喝酒的詹姓友人開車，趕往位於新竹康女迷戀的某男公關酒吧。

據「東森新聞雲」報導，楊男一行人到達目的地後，果然看到康女與數名男公關在包廂裡飲酒作樂，一氣之下先持空酒瓶毆打其中一名男公關的頭，再恐嚇女方「我要買單，人要帶走」，接著要莊男從背包裡拿出改造手槍。

意氣哥為幫好兄弟出氣，反而開槍誤殺助陣好友。(非事發示意圖／達志影像)

包廂的人看到手槍嚇得驚慌逃竄，莊男擔心事情鬧大，上前勸阻，沒想到楊男拉扯中不慎誤觸扳機，子彈直接射進莊男的太陽穴，送醫急救兩天，仍宣告不治。

楊男誤殺莊男遭其父母提告求償1506萬元，新竹地院法官認為，莊男確實因為楊男的過失行為死亡，莊男父母求償有據，考量雙方經濟收入差距後，最後判楊男需賠796萬6104元，全案仍可上訴。

此外，楊男在刑事訴訟中，對於自己所作所為坦承不諱，被法官依過失致死罪、恐嚇危害安全罪、非法持有槍枝罪，各判處有期徒刑1年4月、4月、3年。

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(中時新聞網)