金管會為擴大台灣社會安全網、並因應邁入高齡化社會，鼓勵保險業者辦理微型保單及小額終老保單。據金管會統計，微型保單有效契約件數截至9月底達43萬件、年增達84.5％，小額終老保單則見降溫趨勢，截至10月底有效契約件數6萬766件、年減6.9％。

金管會自2009年7月起推動微型保險，希望使弱勢民眾能以每年可負擔的保費，享有基本保險保障，目前種類包括定期壽險、傷害險及實支實付型傷害醫療險3大類，具備低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短、多元投保方式等特點。

小額終老保單則是因應邁入高齡化社會，為提高國人保障的「政策性保單」，自2017年2月初開賣，去年7月進一步放寬每人終身可買2張、並調升累計保額上限，目前為終身壽險保額最高50萬元、以及附加傷害保險保額最高10萬元。

據金管會統計，截至9月底開辦微型保險的保險業者達27家，累計承保人數達92.5萬人，較去年同期73萬人成長約26.7％。其中，有效契約件數達43萬件，較去年同期23.3萬件大增達84.5％。

至於小額終老保單已有13家業者開辦，截至10月底有效契約件數逾54萬件、較去年同期47.6萬件成長13.4％。不過，今年前10月新契約件數6.07萬件、年減達6.9％，新契約收入保費11.73億元、年增10.45％，表現較上半年的年增32％、年增54％明顯降溫。

保險局副局長王麗惠分析，微型保單有效契約件數大增，主要由於壽險業者積極拜會地方政府，使更多符合條件的弱勢族群得以投保。至於小額終老保單銷售趨緩，可能仍與保額及每人購買張數限制有關，未來將透過祭出獎勵措施持續推動。

(時報資訊)