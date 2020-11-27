周四美股因感恩假期休市。周四台股早盤以小高盤開出，在台積電(2330)、聯電(2303)、台達電(2308)推升下，指數一路震盪走高，終場收在13,845.66點，上漲106.83點，漲幅0.78%。OTC指數同步走高，終場收在173.93點，上漲0.99%，離前波174.20高，僅一步之遙。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股跳空高開，指數震盪走高收長紅K棒，重回5日線之上，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量縮至2,197.42億元，後續需價漲量增為宜。

(3)、技術指標：日KD指標高盪震盪，但開口逐漸縮小。

(4)、法人籌碼：三大法人合計+30.35億元；外資+32.09億元、投信-8.45億元、自營商+6.71億元。

由於台股持續在高檔震盪，但成交量並未能有效放大，顯示資金仍將類股內輪動為主。短線仍可關注半導體、被動元件、車用、金融、內需等族群，題材上可留意特斯拉、年底銷售旺季相關受惠股。

(時報資訊)