警界有句俗語說「案子會找人」。11月23日台中苗栗驚現2死桶屍命案震驚社會！警方查出兩名死者在同地點遭殺害裝桶後，分運苗栗台中郊山棄屍；相同的是，在2015年中橫公路也殺生一起震驚社會2死桶屍案。令人訝異的巧合是，偵辦者兩起案件的員警，竟然都是刑事局中部打擊犯罪中心六大隊偵一隊長潘智強，從警生涯中同時偵破兩起全台最受矚目桶屍案，讓四條冤魂得以洗刷冤情，還不得不讓人真的相信，冥冥之中自有定數。

賴男家屬在孫女託夢後，前往中橫公路尋找，順利在關原附近找到藏屍鐵桶。(中時資料庫)

2015年發生在中橫公路的毛骨悚然鐵桶雙屍案，警方在偵辦2個月期間，歷經多次不可思靈異現象，冥冥中協助警方辦案，讓人稱奇。

當年一名賴姓男子失蹤後，家人向警方報案多日仍無法查出其下落。就在陷入膠著之際，賴男最疼愛的孫女，突然打電話給媽媽表示，夢到阿公說現在人就在「走過紅色的橋，之後經過隧道，在一處有水聲的地方」，且「我被3根樹枝擋住」。

警方尋獲藏屍的鐵桶後，運回殯儀館準備開封驗屍。(中時資料庫)

警方依死者孫女的描述研判場景似乎在中橫公路，於是開車沿路尋找，就在經過關原橋、匡廬隧道後，驚見路況完全與賴男孫女描述的場景符合，突然間一名偵查佐突然感覺頭暈，於是下車蹲在路旁休息，想不到才一低頭閉，睜開眼時就見到深谷下方有個鐵桶，趕忙大呼「找到了」。

為了確認該鐵桶是否就是裝屍體的桶子，辦案員警當下嗆「如果你是賴先生，就請給我們允筊！」接著家屬擲筊請示，連續得到5個允筊 。辦案立刻員警拉著繩子往下攀附欲拉起鐵桶，竟然發現鐵桶就哪在三根樹枝上方。

更懸疑的是，警方在9月25日在台南左鎮山區逮捕楊嫌時，與收留他的吳姓友 人妻子聊天，吳妻提到，楊嫌來自家鴿舍居住的第一晚，就夢到有個體格高瘦、禿頭的男子將她推下床；員警立刻拿賴姓死者的照片給吳妻看，她立即驚呼「推我的人就是他！」 ，讓眾人都覺得不可思議。

但另一位失蹤的陳姓男子下落在哪？警方也毫無頭緒。離奇的是，就在賴姓男子屍體遭發現後，賴男家屬隔２日就前往招魂，

但賴男家屬一到現場，下車走沒多久，就聞到一陣屍臭味，因與尋找賴男時屍體時傳出的異味相當相似，當下就擲筊詢問父親「這裡的魂魄是不是你？」卻得到「哭筊」的否認結果；家屬好奇探頭往下方深谷查看，卻見到有個與當初裝父親的桶子很相似的鐵桶，正巧迎面而來一部公路局公務車， 立即攔車告知對方並報警。

警方報場後將鐵桶拉起，又在鐵桶內發現一具屍體，經比對後竟然是失蹤的陳姓男子。賴女家屬得知後嚇得驚呼，因為家屬說，當時招魂時其實是找錯地點，沒想到竟會意外發現第二桶屍。

當時遇上靈異感應的就是潘智強，未料在5年後，他又遇上一起駭人聽聞的桶屍案，顯見「案子會找人」這個警界鐵律還不得不讓人嘖嘖稱奇。

(中時新聞網)