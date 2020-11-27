政府四大基金之一的勞動基金爆發收賄下單特定公司股票弊端，勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文被勞動部發現接受餐飲招待後，指示代操券商下單特定公司股票，且游每月信用卡支出嚴重超出他收入，台北地檢署指揮廉政署游及他的陳姓妻子約談到案，移送台北地檢署複訊後，27日凌晨依違背職務收賄罪、財產來源不明罪及操縱股票罪向法院聲請羈押禁見游迺文。

勞動部是發現勞動基金的代操券商的操作異常，深入追查後，券商表示受到勞金局投資組長游迺文指示持續對特定廠商掛單買進。

勞動部研判案情不單純，在今年9月18日將游調任勞金局專門委員，並與廉政署合作偵查自清。

檢廉發現，游迺文在今年7月間疑似接受業者高額餐飲招待後，在8月就指示勞動基金的代操券商，持續下單買進某特定公司股票，達到操控特定公司股價的目的。

此外，檢廉深入追查發現，游迺文自2012年9月到2020年9月，信用卡帳單費用都在15到22萬元間，而游的薪水只有10萬餘元，游的消費能力顯與收入不符，且這8年內，游還陸續存入900萬元現金到帳戶內。

據悉，游迺文到案後否認不法，辯稱帳戶內的錢是私人投資所得，並沒有拉抬股價或內線交易。檢方認為有事證仍待釐清，訊後向法院聲請羈押禁見。

(中時 )