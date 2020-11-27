家中浴室拉門壞掉，6顆螺絲鬆掉、拉門脫軌，請師傅來修，收費共要800元。（圖／翻攝自爆料公社）

技術價值多少錢？一名網友分享，家中浴室的門壞掉，請師傅來修理，結果只是螺絲鬆了、拉門脫軌，但這樣卻要收800元的費用，讓他忍不住發文詢問大家，這樣合理嗎？引發網友熱議，許多人認為很合理，請人到府維修不是只收零件成本而已，師傅的技術、出車到府也都要算進去。

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文分享，家中浴室的拉門壞了，請師傅來家裡修理，最後發現問題只是「螺絲鬆了6顆，拉門脱軌2個」，看起來輕輕鬆鬆就能處理好，但最後居然要收800元的維修費用，讓他忍不住質疑，這是否賺太大了？

貼文一出，立刻引發網友討論，「既然知道螺絲鬆了，800元也嫌貴，為什麼不自己動手？」、「這個問題，你老闆每個月也都在問」、「標準台灣人心態，技術不用錢、出車不用錢一樣」、「專業就是：誰叫你不會」。

不過，多數網友都認為這樣的收費很合理，因為專業是要錢，師傅學好幾年的技術，扣除掉材料費，需要攜帶合適的零件工具到府維修，這樣出車服務才收800元，其實真的算是蠻合理的！如果還嫌貴不妨自己動手學技術，壞掉就自己裝。

(中時新聞網)