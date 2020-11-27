家樂福「i Carrefour」無人商店所需空間約10坪上下，販售商品約600項，從食品到日用品都有。（圖／劉馥瑜攝）

家樂福「i Carrefour」無人商店設置自助結帳機，讓消費者自行完成結帳及裝袋，且支援多種支付方式。（圖／劉馥瑜攝）

全家「科技簡配店」結合自助結帳機、智能咖啡機等科技設備，已在總部大樓測試近半年，準備好要擴大複製。（圖／劉馥瑜攝）

美廉社「Simple OFFICE」無人便利架主打投資成本低，僅需擺放簡單貨架，今年底將擴大到50個辦公室，明年預計100個。（圖／劉馥瑜攝）

民生通路下一「戰」瞄準黃金商辦！繼超市美廉社推出「Simple OFFICE」無人便利架，預計今年底擴大到50個辦公室，明年達100個；全家便利商店也曝光悄悄測試近半年的「科技簡配店」，準備在明年開始擴大複製；量販家樂福也在鴨子划水測試「i Carrefour」無人商店，而三大通路都瞄準同一個目標-含金量高的商辦大樓，將成為民生通路下一個新戰場！

家樂福斥資逾百萬打造的無人商店「i Carrefour」，今年5月起悄悄在總部大樓展開測試，家樂福表示，該店約9坪大、超過600項商品，可隨時因應需求調整品項，內部測試近七個月下來效益不錯，平均每日可貢獻約8,000至1萬元業績，尤其天氣太熱或下雨天時買氣更旺，最快將在今年底進駐北部金控大樓，也有多家重量級大型企業表達興趣。

家樂福首間「i Carrefour」由鄰近的北投店管理，商品結構包含冷凍及冷藏食品、零食、飲料、麵包、進口食品、日用品等，連非籠飼茶葉蛋、拖鞋、口罩、名產等都有，且一律「量販價」，跟門市價格同步；同時，全店商品幾乎都使用電子貨架標籤，省去人工更換作業時間，並設置一台自助結帳機，讓顧客自行完成結帳跟裝袋，測試下來發現飲料、麵包、茶葉蛋、切盤水果等都很熱賣。

同樣瞄準辦公室等封閉場域，美廉社測試已久的「Simple OFFICE」無人便利架也已開始擴大複製，該模式是將實體貨架直接搬進辦公室，並結合手機APP購物，最小只需不到一坪空間，最大則不設限，依場地及商圈需求也可搭配冰箱、冰櫃，擴大商品組合的可能性，主打高度彈性、客製化，投資成本又相對低，預計今年底將擴大到50個辦公室，2021年更預計拓展至100個。

此外，全台據點已超過3,700店的全家便利商店也想離消費者更近，日前在總部大樓測試近半年的「科技簡配店」，甫亮相就引起討論話題，該店約5.5坪大、非24小時營業，平均可為母店帶來一成的業績增長，看好效益及時機點相對成熟，全家已準備好擴大複製到全台辦公大樓，目前已有二至三家企業正在洽談中。

全家科技簡配店販售商品約400項，除了麵包、飲料、零食、冷凍食品、冷藏鮮食等，還有自助結帳機、智能咖啡機等科技設備，讓消費者可自行結帳及領取「隨買跨店取」的寄杯咖啡，並輔以人臉辨識、貨架辨識、人形辨識及IoT設備監控等，讓店長可隨時掌握店舖情況跟人流，盡可能在最低的勞務負擔下，創造出新的業績。

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