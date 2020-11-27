適逢美國感恩節，還在美國等待NBA機會降臨的林書豪，27日在IG祝福大家感恩節快樂，更分享自己嘗試做菜卻失敗的經驗，最後結論還是比起自己做菜，他還是比較喜歡吃就好，不過所有球迷更期待的，還是豪哥到底未來該怎麼走！

「感恩節快樂！起床後嘗試一些新食譜，做了一些馬鈴薯泥與火雞肉餡，然後開車上街，發現一些很酷的樹木，開啟最棒的一天，」林書豪在IG上表示，「無論如何我還是比較適合吃勝過做菜，然後穿著我最新代言球鞋的感覺真的很棒。」

只是NBA自由球員市場開放都已快滿1周了，到現在林書豪遲遲還沒找到新東家，儘管謠傳他加盟勇士或籃網機會較高，但這兩隊的球員名額或位置都快滿了，豪哥仍無任何加盟跡象，他最近仍在社群媒體狂貼苦練影片，繼續等待機會。

唯一比較可能發生的情況是，目前傳出林書豪的大陸CBA前東家北京首鋼，因為本季第1階段例行賽戰績低迷，只拿4勝6敗、排名第13，相當渴望豪哥能在12月2日開打的第2階段返隊幫忙，接下來就看豪哥到底還要等NBA多久了！

(中時 )