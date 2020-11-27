群聯(8299)深耕NAND Flash產業20年，董事長潘健成表示，群聯從技術的快速追隨者，透過近幾年的加碼研發投資與發布全球首款的PCIe Gen4 SSD控制晶片，群聯已成功轉型成為NAND儲存精品店，未來5年內，群聯將有機會成為全球最大的獨立SSD控制晶片供應商，另外，他也透露，群聯將於202年推出PCIe Gen5晶片。

群聯創立20周年，潘健成表示，過去20年群聯在技術上是快速的追隨者，展望未來，群聯將會是技術的領先者，群聯的第三個十年發展將由Gen4開始，透過持續投資研發維持技術領先優勢，拓展ASIC服務、IP授權打入各種儲存應用客戶以進一步擴大市場份額，成為全球第一的SSD控制晶片供應商。

潘健成表示，群聯自2018年與AMD開始合作後，已於去年推出領先業界一年的 PCIe Gen4 SSD控制晶片，繼去年推出的兩款PCIe Gen 4基於28奈米SSD控制晶片，群聯現已量產12奈米的版本，將於本季開始客戶認證，此外，群聯也預計將於2021年推出PCIe Gen5晶片，其讀取效能為Gen4的兩倍。

展望未來5年，潘健成表示，群聯的SSD控制晶片製程將從28奈米微縮至7奈米以下，具備更強性能與更低功耗，並支援PCIe Gen5和次世代的PCIe規格，隨著持續提升的控制晶片競爭力，群聯將持續吸引更多來自NAND Flash原廠製造商的委外訂單。

潘健成最後說到，以往投資人常將群聯視為NAND Flash 產業循環的資本市場代表隊，展望未來10年，深信群聯於技術研發以及拓展新市場的策略執行，不僅持續轉型成NAND儲存產品的精品店。

(時報資訊)