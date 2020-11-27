台積電股價表現強勁、不斷刷新紀錄，護國神「蹟」再度成為市場熱議焦點。一名疑似台積電員工於網路分享，透露自己收到的年終分紅，有望領到41個月，讓許多網友一看驚呼「果然跟台灣其他公司不同等級啊！」

原PO於PTT tech_job標題以「GG開獎」發文，內文簡潔寫下「31、1.6Y、3.4M」神秘數字後，問網友「要噴了嗎？」少部分網友看完瞬間仍一頭霧水；網友馬上解析這串密碼「31為職等、1.6Y是工作年資、3.4M則是拿到的分紅有3.4個月。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，更有內行網友指出，按照原PO提供的數字來看，一年可領「3.4乘8＋14」等於領到41個月；對此，其他網友則紛紛回應「果然跟台灣其他公司不同等級啊，但肝指數也不同就是了」、「天啊，真羨慕」、「最近的開獎文，幾乎都比去年多了1個月」、「我第三年，職等31，保守估Q1至Q4分紅，平均3個月（3乘8＋14）乘月薪5萬＝年薪190」。

據了解，台積電給薪必須按照職等之分，從最低的31職工程師至最高39職資深處長，另外，獎金分紅部份則依個別員工績效而不同，分別為每年的2月、5月、8月及11月。事實上，台積電內部日前曾發出公告，「同仁是公司最重要的資產」，明年將調薪20%，未來會繼續善盡企業社會公民的責任，兼顧股東利益下，提供員工優質薪酬。

(中時新聞網)