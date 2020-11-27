前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，一票韓粉仍死忠支持，網路聲量也居高不下，讓韓何時復出一直是各界關注焦點。台北市議員、國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，大家現在還會討論「東山再起」的問題，代表韓的能量還在，這點也能從韓臉書發文按讚都是藍營最高、現任高雄市市長陳其邁的「民調表現」看出；至於韓的復出時機，這她不知道，而且「國民黨現在問這太敏感了！」

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王鴻薇接受香港媒體《中評社》訪問指出，韓國瑜尚在沉潛，但他在臉書只是行禮如儀發個節慶問候，與政治議題毫無相關，按讚人數都能高居全藍營第一名，更成全台政治人物中僅次總統蔡英文者，可見這純粹就是「個人喜好」問題，更代表著有一群人義無反顧的追隨著韓，或言始終等待著韓，這也是韓至今保有能量的關鍵。

王鴻薇強調，日前民調顯示陳其邁是「最不欣賞的六都首長」，這個道理很簡單，因為當時陳「強拉」的方式罷免了韓國瑜，當時陳否定了韓在高雄所做的一切，那麼陳自己上任後，大家當然對他期待很深；然而目前為止，並沒有看到陳真的有明顯比韓做得更好，種種影響下讓陳民調很難看。陳也上任3個多月了，若政績夠亮眼，應也不會淪落到這樣的民調結果，這也是對陳的警訊。

至於韓國瑜的復出時機？王鴻薇直言，這個問題她不知道，要問韓本人，而且「國民黨現在問這太敏感了！」

(中時新聞網)