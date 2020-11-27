民進黨立委高嘉瑜遭爆料，郝龍斌市府團隊在2011年赴義大利考察時，時任議員的高嘉瑜隨團參訪卻脫團狂買名牌，引發爭議。對此，高嘉瑜昨無奈表示，近來捲入許多是非「讓她累了」，此話一出，國民黨台北市議員游淑慧譏諷，「演戲的一集一集停不下來，謊言一個一個不眨眼的編，看戲的觀眾疲累不堪」。

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爆料高嘉瑜脫團買名牌的游淑慧今在臉書秀出「市府員工證照片」，直言她在市政府服務的八年，就像電視台的工作人員一樣。他們看了許多明星化妝前後的兩張臉，她自己也看了許多民意代表人前人後兩張臉。「鏡頭前嬌俏可人，鏡頭後對公務員呼呼喝喝。問政時道貌岸然，轉頭後為利益運作施壓」。

游淑慧表示，她曾偷偷立誓，退休後來寫一本「政客現形記」。有些人的德行，讓她終身難忘，又懼怕又不喜，但上帝不知為何總會讓她撞見；大家的周遭想必多少都碰過「沒品」和「睜眼說瞎話的」的演戲精，然後會驚奇發現，原來下限永遠看不到。

游淑慧更意有所指表示，「累了」？哈演戲的一集一集停不下來，謊言一個一個不眨眼的編，應該是看戲的觀眾疲累不堪吧。還真是累了，歹戲拖棚，來關電視休息一下！

(中時新聞網)