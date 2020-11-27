即使政府部門已準備與民主黨總統當選人拜登所組成的過渡團隊進行交接，但總統川普26日表示，若下個月的選舉人團投票仍由拜登勝出，他就會離開白宮，但也強調「絕對不會承認敗選」。

美國總統川普首次表示，若下個月的選舉人團投票仍由拜登勝出，他就會離開白宮。

據《華盛頓郵報》報導，川普在白宮向全世界的駐海外美軍祝賀感恩節後，被媒體詢問如果選舉人團仍由拜登勝出後是否會離開白宮，川普表示「肯定會，且你也知道」。雖然許多幕僚都已透露川普會在明年1月20日拜登就職後離開白宮，但這是川普首次親自表示，如果選舉人票仍失利，他將清空白宮，留給拜登。

至於是否會參加拜登的就職典禮，川普猶豫了一會，僅表示「我知道答案」但拒絕進一步透露。報導指出，即使川普陣營的多數律師已離職不幹，律師團所發起的訴訟接連敗退，許多競選幹部也坦承當前要反轉選舉結果的努力終究徒勞無功，但川普仍對外表示「一切都很順利」，持續嗆選舉充滿舞弊，「我們根本像是第三世界國家」。

另外，雖然身旁助理稱他有意參選2024年大選，但川普仍強調先今的焦點仍是今年大選結果，稱「我不認為拜登此時組閣是對的」。川普也提到了當前造成26萬人病歿的新冠疫情，稱「不能讓疫苗問世歸功於拜登，這要歸於我」。

在賓州與內華達州等戰場州選舉結果出爐後，如同美國主流媒體預測皆由拜登拿下，讓拜登的選舉人團票數來到306張，不僅超過了入主白宮的270張門檻，也遠勝過川普的232張。

(中時新聞網)