31歲女星Angelababy（Baby）因大眼挺鼻與精緻的五官，近年常陷整形疑雲，最近她和馬天宇在橫店影視城拍古裝新戲《塵緣》，片場照和現場影片流出，可見Baby臉上黑眼圈嚴重，法令紋也十分明顯，就算加了發亮濾鏡仍遮不住疲態，引來討論。

Baby和黃曉明結婚5年，育有一子小海綿，先前范冰冰陷逃稅風波，有網友暗指黃曉明和Baby為了避風頭離婚，但黃曉明公司否認，指傳言太聳動，是假消息。然本月黃曉明過生日，一早貼出在寒冷江邊拍戲照片，又說想像中的生日是有父母陪伴，接著又貼出兒子小海綿首度為他唱生日快樂歌的影音，隻字未提老婆。

Baby在片場影片流出。（圖／翻攝自秒拍）

先前有粉絲聯署，要求Baby不要再將重心放在綜藝節目，希望她回歸演員身分，努力拍出代表作，而這番心聲Baby也聽進去了，近日在橫店忙和馬天宇拍新戲《塵緣》，《優酷娛樂》報導，在片場目擊穿著仙氣紫色長裙古裝的Baby和馬天宇拍吊鋼絲戲碼，兩人邊在空中旋轉並露出幸福互視表情，CP感十足。

網友指Baby黑眼圈重。（圖／翻攝自我們愛追劇微博）

然據《香港01》報導，或許是連日尬戲太過疲累，竟拍到Baby臉上掛著黑眼圈的照片，雙頰也因疲累下垂，法令紋明顯，瞬間老了10歲，讓粉絲十分心疼，但也有網友覺得Baby看起來狀態仍美，應該多休息顏值即可恢復。

(中時新聞網)