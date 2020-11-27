由於疫情讓今年感恩節(26日)、黑色購物節(27日)網購比例激增，全球電子商務龍頭亞馬遜(Amazon)在官方網站公告，將發放5億美元(約145.3億台幣)，犒賞疫情與節日期間仍堅守工作崗位的員工們。

根據公告，12月1日至31日仍在職員工每人可獲300美元，兼職員工可獲150美元。這已是亞馬遜今年第2次大手筆發獎金，6月時也曾發放過5億美元給員工及合作夥伴。今年福利還包括5月疫情上個高峰波段為17.5萬名員工中70%提供終身僱用合約。

最幸運的可能是10月才入職10萬名臨時員工，他們被招募來應對感恩節、12月聖誕節等購物旺季，現在除薪水外，還有額外獎金。實體零售龍頭沃爾瑪(Walmart)等業者之前也曾發放獎金，但總額還不到千萬美元，難以與亞馬遜大手筆相提並論。

不過這可能也是平息員工怒火的補償措施。據統計，從3月1日至9月19日共有19816名亞馬遜員工確診感染新冠病毒。10月13、14日亞馬遜超級購物節(Prime Day)期間還有許多員工罷工，抗議配送工作量太大、待遇卻沒跟著提高。

亞馬遜周三(25日)股價收漲2.15%，報3185.07美元。該公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)自2017年來已連4年蟬聯全球首富。

(中時新聞網)