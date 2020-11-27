受到PC缺料影響，曜越(3540)預估，今年第4季營運雖然會較第3季下滑，但有機會優於今年第2季跟去年同期，明年第1季搭配新顯卡出貨穩定下，營運可望優於今年第1季，公司亦推出全新TOUGHFAN鋼影14高風壓風扇，希望能推升營運成長。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠，產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家。

曜越表示，公司以散熱產品起家，新品TOUGHFAN鋼影14是品牌首款兼具PWM高轉速及高風壓的風扇，採用14公分風扇的TOUGHFAN鋼影14最高轉速達2000 RPM，帶給使用者強大的風量與風壓，且同時兼顧風扇靜音效果；TOUGHFAN鋼影14扇葉以特殊液態結晶化合物製成，具備高抗拉強度與低熱膨脹係數，在全速運轉狀態下可有效減少葉片震動摩擦。

曜越TOUGHFAN鋼影14高風壓風扇擁有單顆或雙顆包兩種組合提供消費者選擇，台灣市場預計12月下旬上市。

電競相關宅經濟需求暢旺，讓曜越今年前3季業績亮眼，曜越前3季稅後盈餘為3.59億元，年成長4.05倍，每股盈餘為5.55元，累計前10月合併營收為44.38億元，年成長30.76%。

儘管因PC缺料，致使曜越第4季營運受到影響，但宅經濟及遠距生活需求延續，曜越預估，第4季營運有機會優於第2季及去年同期；曜越表示，目前市場需求不是問題，主要是有缺料問題，而明年第1季看起來還不錯，若能順利搭配新顯卡，第1季業績可望優於今年同期。

(時報資訊)