圓展(3669)科技新一代AI自動追蹤 AVer PTC310U攝影機，獲得第二十九屆台灣精品銀質獎肯定。今年前三季圓展稅後純益5.46億元，年增25倍，每股純益（EPS）5.88元，獲利創下歷年新高，法人持續看好Q4營運。

PTC310U是圓展最新款的自動追蹤攝影機，擁有業界領先「人形辨識 AI 技術」，無須配戴任何裝置，即可自動追蹤講者；同時具備 4K 超高畫質與流暢的運鏡能力，適合應用在包含體育與電競比賽、教育、政府機關、醫療、宗教活動和公司培訓等各種場合的錄影或直播。PTC310U 提供兩種追蹤模式，「講者追蹤」能自動且精準地追蹤講者在會場內的每個身影，而「區域追蹤」則透過客製化追蹤區域設定，確保演講廳內展示或講者背後白板的內容都能清楚地被看見。此外，「一鍵即追」功能可立即切換鏡頭追蹤其他講者。

圓展近年來持續獲得台灣精品的肯定，AVer M15W機械式手臂無線實物（投）攝影機榮獲第二十八屆台灣精品金質獎，以及AVer PTC500獲得第二十五屆台灣精品金質獎。

圓展副總經理鄭錫聰表示，受到疫情影響，在保持適當社交距離的新型態下，全球各地的組織機構都必須依靠各種不同的攝影機進行遠距教學與溝通互動；圓展很自豪能提供獲得精品獎肯定的自動追蹤攝影機，幫助世界走過新冠疫情艱難時刻，邁向未來。

(時報資訊)