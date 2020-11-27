供應鏈消息人士透露，蘋果為下一代iPhone手機自行打造5G毫米波（Millimeter-wave，mmWave）數據機晶片的計畫已經大幅推進，此款通訊晶片也可能用於2021年推出的iPad Pro新品上。

在業界傳出蘋果將在2021年下半年推出一款OLED螢幕版iPad Pro之後，新的消息指出該產品可能採用5G通訊技術。另有報導指出，2021年推出的iPad Pro料將採用5G通訊系統，而且蘋果可能會在此款iPad Pro上採用自家的5G數據機晶片。

之前即有消息指出蘋果將推出5G版iPad Pro，但受到新冠肺炎疫情影響，而延至2021年初才投入生產。但現在最新說法是，蘋果正在規畫一款5G版iPad Pro，而且採用的是自家設計的5G數據機晶片。

蘋果在與高通達成和解協議後，重新採用了高通的數據機晶片，先前的拆解報告指出，蘋果iPhone 12系列手機採用高通7奈米製程的第二代5G晶片Snapdragon X55，可同時支援5G毫米波與Sub-6GHz頻段。業界預期蘋果2021推出的iPhone 13應會採用高通今年初才發表、採用5奈米製程的Snapdragon X60。

惟有報導指出，蘋果正持續開發自家的5G毫米波AiP模組。此前即有傳聞指出，蘋果擬在下一代iPhone 13手機中，以自家的5G毫米波AiP模組取代高通的產品。

不過消息人士透露，蘋果可能擴大這項計畫，擬在一款iPad Pro中採用自行打造的5G數據機晶片，還可能在過程中打造自家的射頻前端模組（RF front-end, RFFE）。

報導亦指出，供應鏈預期5G毫米波封裝天線（Antenna-in-Package, AiP）模組的需求將進一步成長。業界認為蘋果最新推出的5G版iPhone 12系列手機採用此種模組，以及在看好iPhone 12將熱賣，是帶動5G毫米波AiP模組需求成長的主要原因。

(時報資訊)