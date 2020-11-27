【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】由轉型正義委員會委託製作的白色恐怖影片《黑風箏》在台灣藝術大學校園首映。

執導《黑風箏》的新生代導演李怡慧，11月26日受邀到台灣藝術大學廣播電視學系演講，分享她從台大土木系轉系到台大歷史系，最後決定從事影像工作，其間拍攝過多部得獎或入圍作品，從美國哥倫比亞大學電影系進修回台後，又繼續投入影像創作，今年也入選了金馬學院。

李怡慧說，她在台大土木系的時候曾經獲選為國際科展的參展者，但是始終覺得理工不是她真正興趣所在，轉系到歷史系之後，因緣際會幫系學會拍攝，才發現自己喜愛影像工作。李導演從事影像工作雖然時間不太長，但是一路走來的個人代表作品已有不少，包括了《淵淵》、《Away from Heaven》、以及《初潮》等，最新的作品則是接受委託拍攝的《黑風箏》，都在演說時安排播放分享。李導演說，今天分享的《黑風箏》作品，算是校園首映。

這場演講是由台灣藝術大學廣播電視學系教師成長社群主辦，主持人為賴祥蔚教授。

(中時新聞網)