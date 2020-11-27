【愛傳媒採訪中心報導】說到臺灣歷史，許多人常常想到課本裏頭告訴我們的大時代故事，像是「大航海時代的福爾摩沙」、「國姓爺開啟的明鄭東寧國」或是「滿清帝國在臺灣兩百餘年的統治」等等。但出身於成功大學歷史系的謝宜憲、徐崇哲與毛帝勝卻不這麼認為，他們成立「武峯文史工作室」在各地發掘有應公廟（俗稱：陰廟）與地方傳說背後的故事，像是年初就針對清末林恭抗官事件為核心，出版《被遺忘的天德元年》一書。

這次武峯的成員謝宜憲與毛帝勝從高雄市田寮區鹿埔里（舊稱：打鹿埔庄）與新興里一帶的祠廟與耆老們的口述歷史中，發現了一則被淡忘的歷史記憶，也就是發生在明治31年、1898年的抗日事件，「鹿埔事件」。

關於鹿埔事件的由來，得回溯到光緒21年、1895年，因甲午戰爭戰敗的清帝國將臺灣、澎湖割讓給了日本，在臺灣的漢人因為不服「異族」（日本人）統治，而展開大規模的抗日事件，這也就是歷史課本教導的「乙未戰爭」（或乙未抗日）。

在乙未戰爭之後，仍有部分臺灣人持續地在與駐臺日軍抗爭。當時在南臺灣勢力最大的有鄭吉生、盧石頭、魏開等「先驅者」，他們可以說是更早的「抗日三猛」，雖然知名度比不上後來的「抗日三猛」：林少貓、柯鐵虎、簡大獅。在這當中，盧石頭與魏開的勢力範圍在今日高雄市與臺南市交界處，尤其以「典寶溪抗日事件」（日本稱：臺南縣匪徒討伐）作為南臺灣抗日初期慘烈的戰爭之一。「鹿埔事件」則是「典寶溪抗日事件」的其中一環，也是這起抗日事件最重要的轉捩。

鹿埔事件發生在明治31年、1898年底，當時鹿埔地區為抗日據點之一，當地人組織約200名抗日者與日軍對抗。根據武峯工作室採集的口述傳說，這是柯明傳、劉朝榮等人號召族親與庄內青壯一起前去抗日。日本方面則是守備兵12名、憲兵2名、工夫1名、商人1名。

在《臺灣日日新報》與《臺灣憲兵隊史》有這樣的記載：明治31年、1898年12月14日上午10時，日軍自臺南縣蕃薯寮（今為高雄市旗山區）出發抵達鹿埔，結果與約200名鹿埔抗日者激戰，造成守備兵3人、憲兵1人、商人與工夫各1人陣亡。抗日陣營則敵不過武器先進的日軍而逃難，一共有30人被逮捕，20人負傷。但是有關抗日者死亡的部分則並未多說。根據耆老的口述，鹿埔抗日事件後，日軍在鹿埔一帶展開「清庄」（屠殺），並且將「可疑分子」帶到草嶺與營盤崙一帶（今為田寮區崇德里與西德里）處決，並且將屍骸集中葬在大崗山營盤崙的墓區，也就是今日的「崇德義民爺亭」。田寮區崇德里的義民爺亭，埋葬清代到日治的先人，包含鹿埔事件的抗日者。

鹿埔事件之後，作為抗日首腦盧石頭在典寶溪橋被日軍擊殺，另一位領袖魏開則負傷逃亡。有關抗日者具體死亡人數，還需要更多人努力發掘。

毛帝勝表示，其實這些歷史故事很多時候就在我們身邊，有時候長輩口中的傳說，路邊的古厝或寺廟背後，其實有著很多被遺忘的歷史。謝宜憲則認為，從在田寮的經驗而言，一些祠廟內的祭祀神明往往能夠凸顯與在地記憶的關聯，像是新興里的龍鳳寺，雖是主祀的是觀音佛祖，但是副祀（原為主祀神）的「劉府千歲」卻是鹿埔事件的抗日殘部，在事件後撤退到此，並被擊殺。之後鄉人為了感念抗日者的犧牲，而先後建草寮、寺廟紀念。

(中時新聞網)