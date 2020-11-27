57歲資深藝人黃安長期在大陸發展，多次發表政治立場，然而每當他生病時，總是會回台使用健保看病，也間接讓長期旅外的國人享有台灣健保資源的問題受到注目，因此健保署擬定修法，將針對制度進行調整，不料此舉卻讓黃安十分不滿，氣得發文怒轟。

健保財務吃緊，但長期旅居國外的僑民或國人，看病時就會回台用健保的事件頻傳，長期旅居大陸的黃安和劉樂妍，甚至公然炫耀特地回台用健保，讓健保署不得不正視此問題，傳出健保費率可能調漲，還要擬法針對旅外國人停復保制度進行修正。

未來很可能會取消出國6個月至2年短期停復保規定，針對出國滿2年以上的除籍退保者進行修正，會規定必須等待半年或繳清累積保費才能納保，而最多可以追討5年，藉此保障納稅人權益。

黃安氣炸發文。(圖/翻攝自黃安微博)

消息釋出後，黃安在微博怒轟：「我黃某人爽用健康保險，健保費就要漲？還追討？很棒呀！」甚至舉例，既然如此是不是他去故宮，故宮的票也要漲價，去總統府的話，總統府也要拆掉，還狂酸要政府立法，「不爽民進黨者，不得爽用健保」。

(中時新聞網)