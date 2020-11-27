【愛傳媒葉毓蘭專欄】除了秋冬專案中沒有顧慮海外台灣人取得相關證明的困難程度外，檢疫能否有特殊配套也應一併考量。

海外國人返鄉，一來一往，就是28天的居家隔離檢疫。這樣的結果，讓多少思鄉深切的國人，不敢回家團圓。

但是我們看到民進黨政府針對特殊人士，指揮中心也有變通的作法，六月疫情指揮中心有條件地放寬商務人士來台限制，只要有履約和採陰證明，在台居家檢疫的時間可以縮短至5日。例如各類的外交泡泡，外交泡泡自實施以來，有110位國賓使用，也未造成疫情漏洞。證明只要有採陰證明、防範得宜，外交泡泡不會有問題。

這麼好的外交泡泡，只給國賓，自己人享用不到。現在我國駐外人員約兩千多人，更別提還有數以百萬計的台商、台幹，他們因為休假日，過去他們原可以定期回來探望家人，但是今年因為防疫規定，即便回來，恐怕連隔離檢疫還沒完成，就必須搭飛機返回工作崗位了。

國賓用過的外交泡泡既然如此有效，在此呼籲蔡總統基於人道考量，能夠以外交泡泡的精神，設計可以兼顧防疫與人道的返鄉泡泡，讓我國的駐外官員、台商、台幹，都可以回家，都可以回到蘇貞昌院長口中「亂世中的福地」。

別讓台灣人回家之路，如此困難！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)