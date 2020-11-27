【愛傳媒黃珊珊專欄】11月26日上午我代表台北市政府，出席行政院院會，非常開心在經過幾週的溝通協調後，行政院與衛福部願意正視萊豬進口議題，聽見人民的心聲，並提出「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」等五大機制。

兩個月以來，面對萊豬進口議題，北市府不只一直強調應該採取「源頭管理、明白標示」，也率先全國完成學校營養午餐換約，只能使用國產豬，在11月底前台北市也會完成托嬰中心、月子中心等公立場館換約，進一步保障國人飲食安全。

兩週前，柯市長親自出席院會並提出四點建議，包括強制標示含萊克多巴胺、源頭管理及邊境管理流程圖、進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準以及規範進口商落實追溯追蹤管理等。

謝謝行政院接受北市府的建議，願意更進一步保障國人的食安，然而，對於標示問題以及容許量單位問題，我仍要強調，進口的萊豬除了標示產地，更應該標示「是否含有萊劑」，公開透明才能減少爭議，也給人民有自由選擇的權利。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)