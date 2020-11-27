【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】網路時代詐騙多，即使連學術界也不能豁免。學者指出，大陸有一些專門詐騙的偽官網，一般民眾在尋找時一定要確認自己找到的是真正的官網，還是偽官網。

台灣藝術大學邀請游淳惠博士分享線上資料庫的運用技巧。在台灣藝術大學獲得碩士學位，並且從北京清華大學獲得傳播博士學位的游淳惠演講時針對大陸的情況指出，有一些詐騙的偽官網，連學術界也不能免，為的就是騙錢，舉例來說，如果有學者或研究生想要把自己的論文投稿到大陸的學術期刊，因為現在都是上網投稿，只要不小心找到了偽官網，就可能會被騙錢，對方收到投稿後，會回信說初步審稿已經通過，要求支付學術期刊的「版面費用」，還會留下知名學者當聯絡人，但其實都是假的。游博士說，一招就能判別是否詐騙，因為真正的學術期刊不會收版面費用，只要說要收費，一定是詐騙。

游淳惠博士說，有些詐騙不只要騙錢，甚至還騙論文，因此不要以為沒有匯款就沒有損失，說不定自己投稿的論文，在寄去電子檔之後已經被詐騙集團拿去轉賣並且先發表了，那就會造成原本論文撰寫者的重大損失，所以最好還是先確認自己找到的是不是偽官網。

游博士也指出，大陸對學術期刊已經開始建立很多評比的系統，有權威期刊，也有CSSCI，可以參考，而且隨著科技的變化及進步，現在大陸硬性規定發表學位論文以及學術論文，在上傳時都會先經過電腦比對，確認內容是否有抄襲，還會直接指出有多少比例的內容有抄襲的情況，確認沒有抄襲之後才能發表。

這場演講是由台灣藝術大學廣播電視學系教師成長社群主辦，11月24日下午舉行。主持人為賴祥蔚教授。

(中時新聞網)