才剛發文感謝前東家湖人與隊友幫他奪下生涯首冠的「魔獸」霍華，隨即恢復原本的「小孩子」個性，竟然一口氣把自己IG上面的所有湖人隊友刪除追蹤，其中包含先前稱兄道弟的「小皇帝」詹姆斯，看來他現在只想好好幫七六人打球。

也不能怪罪霍華如此絕情，畢竟他這次離開湖人過程相當戲劇化，原本他還在推特上發文慶祝自己續留湖人，卻隨即刪除推文，接著就被爆出加盟七六人了，讓外界完全搞不懂他在幹嘛，現在選擇刪除所有湖人隊友的追蹤，還算相當合理。

事實上霍華最近接受《ESPN》訪問，也把他自己真正心情說了出口，「贏得總冠軍代表一切，讓我明白我可以打出世界上最棒數據，卻是毫無意義。重要的是我奪冠了，雖然有些比賽我沒上場，或是沒打很久時間，關鍵是我們舉起冠軍盃。」

「這就是我帶給七六人每個隊友的訊息，你願意放棄什麼來贏得總冠軍？」霍華說，「有時候你必須放棄一切，有時候你要放棄你的角色，以及你最想做的事情。」從這些話當中，可以發現他逐漸懂得放棄與犧牲，卻還是改不了他的幼稚性格。

(中時 )