美股休市，台股加權指數27日開低在13,833.21點，台積電（2330）開在487.5元，壓抑加權指數在平盤下震盪。惟前一日強漲的ABF三雄及外資點名看好的旺宏（2337），股價早盤走強，類股呈現輪動態勢。

美國股市26日因感恩節休市一天，27日將提前至美東時間下午1點整收盤。

道瓊工業平均指數11月25日下跌0.58％（173.77點）、收29,872.47點。那斯達克指數上漲0.48％（57.62點）、收12,094.40點，創歷史收盤新高。費城導體指數下跌0.34％（8.76點）、收2,600.24點。

元富投顧指出，近期台股輪動速度太快，而且個股走勢也相當投機，短線波動非常大，因此在14,000點前，頻頻出現開高走低獲利回吐的賣壓，短期先回測10日線13,600～13,700尋求量縮，讓籌碼再度換手，尤其明年展望佳的產業，再回頭走強，搭配美股強勢格局，可望再次挑戰14,000點大關，利用衝關前先蹲動作，逢低布局。

(工商 )