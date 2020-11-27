實物攝影機訂單暢旺，欣普羅(6560)自結10月稅後盈餘為1607萬元，單月每股盈餘為0.92元，累計前10月每股盈餘為3.93元，欣普羅董事長陳義文表示，由於居家辦公及遠距教學已經是常態，預估明年視訊會議產品出貨量將上看50萬套，加上智能安全帽、AI相機及億萬像素攝影機等新產品，明年業績可望較今年大幅成長。

欣普羅近期因股價漲多，被主管機關要求公告獲利自結數，欣普羅以開發數位相機影像IC起家，為專業影像處理、軟硬體開發及系統整合廠，影像產品應用範圍廣泛，目前產品主要應用於美國電擊槍錄影模組、遠距教學及視訊會議產品及360度魚眼網路攝影機，公司另有警用行車記錄器、執法儀及工業檢測儀影像產品。

欣普羅自結10月稅前盈餘為2008萬元，稅後盈餘為1607萬元，單月每股盈餘為0.92元，累計前10月稅後盈餘為6865萬元，每股盈餘為3.93元。

由於遠距生活逐漸成為常態，欣普羅實物攝影機訂單已接到明年3月，陳義文表示，明年遠距教學及視訊會議產品出貨量預估上看50萬套，公司與YAMAHA開發的智慧安全帽將於明年1月到2月量產，預估明年可以出貨1萬台；可以人臉辨識及人員管制的AI相機，以及億萬像素攝影機預計明年第2季量產，明年AI相機加智慧安全帽佔比有機會達20%以上。

陳義文表示，從客戶訂單來看，明年遠距教學及視訊會議產品出貨量將從今年20萬套增加至50萬套，明年營收及獲利可望較今年大幅成長。

(時報資訊)