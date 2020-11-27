桃園市青埔商圈2020年因新光影城、IKEA旗艦店、Xpark水族館陸續開幕，成功締造話題也吸引外地人潮前往遊逛，同期帶旺鄰近商圈的大江購物中心看好聖誕消費商機，聖誕節將至，亦是民眾消費購物的熱門時段，加上振興三倍券的使用期限即將到期，全台各家百貨業者卯足全力推出促銷活動，為年底業績目標做最後衝刺。

大江購物中心將於12月4至27日舉辦「第501號的愛」聖誕慶活動，首次將聖誕藝術裝置結合節日特色商品並打造一條歐風異國聖誕市集，活動首五日祭出週年慶等級的來店禮，聯名卡友單筆消費滿999元即可獲得電子現金券200元，餐飲單筆消費滿千最高可獲電子現金券320元、回饋率高達32％，還有UNIQLO大江店消費滿2,000元送200元、全館滿4500元送350元等獨家優惠。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，今年以自家門牌號碼501號為發想，特別規劃「第501號的愛」、五大主題的「501號聖誕市集」等系列活動，館內濃厚的佳節氣氛不只好逛、好買，今年邁入第四屆的「一星衣益」將延續「讓購物更有意義」的精神，為號召更多民眾參與義賣活動，12月登場的「Love City聖誕薑餅城」，是由八十八棟的手工薑餅屋集結而成的迷你版歐洲城鎮，堪稱為北台灣最大規模的聖誕節手工薑餅城，預計在12月19日舉辦點燈儀式後，開放免費參觀至12月27日，屆時勢必吸引不少人潮前來感受濃厚的異國聖誕氣氛。

此外，大江購物中心推出「交換禮物推薦專區」商品1.1折起，包括飛利浦「歐洲製家庭號健康氣炸鍋」原價15,288元、特價6,990元，職棒Rakuten MONKEYS球迷必備的先發球員應援帽666元，金安德森抗菌恆溫發熱被原價16,800元、特價1,980元等，全館萬件聖誕禮品組合供顧客挑選。

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