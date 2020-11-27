政府7月中發放的放振興三倍券年底到期，卻仍有很多至今尚未使用，「和億生活集團」鼓勵民眾把握最後一波的使用期限，推出持紙本振興三倍券消費享雙重加碼優惠活動，優惠1:至添好運全台門市消費即贈送價值158元的「XO醬臘味炒飯兌換券」乙張，可下次使用。優惠2:因應振興券面額不找零推出雙人套餐，原價1,218元、 振興優惠價1,000元， 內含招牌餐點「酥皮焗叉燒包」與人氣必點「晶瑩鮮蝦餃」、「香煎蘿蔔糕」等多達11道正宗港式餐點。

了凡招牌油雞以品牌創辦人陳翰銘師傅獨門醬料，嚴選本土雞肉熬煮，外皮擁有誘人焦糖色澤，滋味讓人驚艷。使用紙本振興三倍券優惠1：至全台門市消費即贈送鮮燙時蔬（大）兌換券（乙張，限下次使用），使用紙本振興三倍券優惠2：雙拼單人套餐，招牌油雞搭配脆皮燒肉或蜜醬叉燒雙拼，加煎茶or鮮檸冬瓜茶（原價$228元）不找零振興優惠價200元，以上兌換券回兌至2021年3月31日止。

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