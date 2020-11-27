在這個營收料將首度突破1000億美元的季度，亞馬遜宣布將斥資5億美元向第一線員工發放一次性的聖誕節獎金，以感謝基層員工在年底節日購物季期間應付海量出貨的辛勞。

亞馬遜零售部門資深副總裁Dave Clark周四在官網上宣布，自12月1日到12月31日受僱的全職員工可獲得300美元獎金，相同受僱期間的兼職員工將獲得150美元。

亞馬遜在英國的全職與兼職員工也將分別收到同樣金額的獎金。

Clark表示：「我已經在亞馬遜度過22個節日旺季，這可以說絕對是獨一無二的一次，我非常感謝我們的團隊，繼續在服務社區上扮演關鍵角色」。

該主管並表示，這次的獎金發放將使公司在2020年的全球特別獎金與獎勵措施支出總額達到逾25億美元，包括今年初發放的5億美元。

除了亞馬遜之外，沃爾瑪、Target也已經在邁入節日購物旺季之際，向員工發放獎金。

(時報資訊)