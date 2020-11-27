黃立人不僅是山上社區、水道園區志工，也經常受社區委託導覽，從歷史、美食、老厝、景點、產業，水道園區園外到園內，歷史典故、來龍去脈都頭頭是道。（劉秀芬攝）

帶著紳士帽、自備耳機麥克風與擴音機、揮著小國旗，退休警察黃立人換下警察制服，變身台南山上水道花園博物館導覽員，幽默風趣解說讓許多人慕名指定由他導覽。

今年60歲的黃立人是台南善化人，台灣警察專科學校畢業，在台北工作6年後請調回台南，曾任職台南市警察局內勤科、交通警察大隊小隊長。7年前因為母親雙腳需要開刀治療，身為長子，黃立人決定提前退休，回家照顧母親。

黃立人照顧母親之餘，買了一小塊地當起農夫，種植香蕉、芭樂、木瓜；由於以無化肥、無農藥的方式栽種，收成量不多，多數送親朋好友食用，但自然有機的栽種方式，還吸引了在地旅館業安排房客到此體驗農村採果樂。

至於為何會成為導覽解說員，原來是2年前住在山上區的女兒黃亭菀得知公所開辦社區導覽課程，知道父親對此有興趣，要父親不妨去上課。黃立人在警局內勤科工作時，曾負責廳舍維修，上過很多古蹟維護的課，他平常也去文化中心當志工，對導覽解說不陌生，從此便投入導覽解說志工行列。

黃立人說，從小就經常與同學騎著腳踏車到水道園區遊玩，對山上區有一份別的情感。他現在不僅是山上社區、水道園區志工，也經常受社區委託導覽，從歷史、美食、老厝、景點、產業，水道園區園外到園內，歷史典故、來龍去脈都頭頭是道。

黃立人說，水道博物館是工業博物館，如果有導覽解說，遊客能更快理解古蹟設備的設計原理，參觀會更有感；園區開幕1年，要延續熱度好好行銷，希望多招募志工，一起推廣，他也成立「南科山水社」社團，希望促進社區民眾參與公共服務。

(中時 )